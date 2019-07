20 nouvelles places pour aînés au Témiscouata

L'établissement a remporté l'appel d'offres du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, qui visait à implanter 17 nouvelles places dans des résidences dans la région du Témiscouata.

Le nouvel endroit, dont les plans préliminaires ont été présentés au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , sera situé sur la rue de la Colline à Pohénégamook. Deux pavillons distincts seront construits et seront interconnectés par des espaces communs et une cuisine.