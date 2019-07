Les plus belles plages de l'Ontario

Bien sûr que cette liste n'est pas exhaustive. Vous pouvez y ajouter vos suggestions en commentant au bas de ce texte ou dans notre publication Facebook (Nouvelle fenêtre) .

Sauble Beach (péninsule de Bruce)

Sauble Beach, Ontario Photo : Peter K Burian [CC BY-SA 4.0]

Située à l'ouest de la péninsule de Bruce, cette plage de 11 km donne sur le lac Huron. Ce sont les explorateurs français qui ont nommé l'endroit Rivière au sable, qui s'est transformé en Sauble Beach.

Sandbanks (parc provincial)

Une plage du parc provincial Sandbanks. Photo : C. Löser

Il y a trois plages dans le parc provincial Sandbanks, situé dans le comté de Prince Édouard. En prime, le parc offre le plus grand système de dunes en eau douce au monde.

Bathtub Island (parc du lac Supérieur)

Il faut être brave pour se baigner dans le lac Supértieur. Mais les visiteurs du parc provincial peuvent profiter d'une piscine naturelle sur un îlot connu sous le nom de Bathtub Island. L'eau y est beaucoup plus chaude.

L’île Pétrie (Ottawa)

C'est dans le secteur d'Orléans que se trouve l'île Pétrie, qui compte deux plages donnant sur la rivière des Outaouais.

Wasaga Beach (Collingwood)

Wasaga Beach, en bordure de la baie Georgienne Photo : Jok2000

Ses 14 kilomètres de plage font de Wasaga Beach la plus longue plage d'eau douce au monde. Située à 2 heures de route de Toronto, il s'agit d'une plage très fréquentée durant les chaudes journées d'été.

Long Point (parc provincial)

Plage du parc provincial Long Point Photo : Radio-Canada / Hala Ghonaim

La plage est reconnue pour son sable blanc et doux. Mais il y a aussi une sablière de 40 km, reconnue comme une réserve de la biosphère mondiale par l'UNESCO.

Parc Bell (Sudbury)

La plage du parc Bell à Sudbury. Photo : Radio-Canada / Pierre-Mathieu Tremblay

Il y a 330 lacs dans les limites de la municipalité de Sudbury. On y trouve donc quelques plages dignes d'intérêt. La proximité de la plage du parc Bell du centre-ville fait de cette plage du lac Ramsey une destination incontournable durant l'été.

Pancake Bay (Batchawana Bay)

La plage du parc provincial Pancake Bay Photo : Radio-Canada / Pierre-Mathieu Tremblay

C'est un des endroits où il est possible de se baigner dans le lac Supérieur. La faible profondeur de la baie donne une eau plus chaude. Et d'où vient le nom? Certains disent que c'est en raison de la forme de la baie, mais d'autres affirment que c'était le dernier arrêt des canots de voyageurs qui retournaient vers la civilisation. À une journée de navigation de Sault-Sainte-Marie, il ne restait plus que de quoi cuisiner des crêpes.