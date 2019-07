Début à Regina d’un championnat d’athlétisme pour les jeunes des Prairies

La ville de Regina accueille, du 12 au 14 juillet, le championnat d’athlétisme Tri-Province Team Challenge pour les sportifs des catégories U16 et U18 provenant de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba.

La Fransaskoise Raissa Murwanashyaka se sent d’attaque pour prendre part aux épreuves de saut en hauteur vendredi soir, aux côtés de 11 autres athlètes.

« Comme d’habitude, je me sens bien à l’aise et je me prépare à ça », déclare-t-elle à l'émission Point du jour.

L’athlète de 17 ans avait terminé en deuxième position de ce championnat il y a deux ans.

À quelques heures de sa dernière participation à ces jeux, elle indique qu’ils se déroulent généralement dans une atmosphère détendue et conviviale.

« Tu rencontres des amis d’ailleurs qui font l’athlétisme aussi et qui aiment ça autant que toi. [...] Tout le monde est ami, on se connaît », raconte-t-elle.

Elle compte poursuivre l’athlétisme par la suite au cours de ses études universitaires.

Les compétitions du Tri-Province Team Challenge se déroulent dans le Canada Game Complex du parc Douglas de Regina.