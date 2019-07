Le traversier qui relie Trois-Pistoles aux Escoumins pourrait rester à quai en 2020

Le dixième des plaques d’acier du navire doivent être changées pour respecter les normes, avant que le navire reprenne la mer l’été prochain, selon ce qu'a expliqué le capitaine de l’Héritage 1, Jean-Philippe Rioux, en entrevue à l’émission d’Est en Est.

Ces travaux sont estimés à plus de trois millions de dollars par l’équipe de l’Héritage 1. Une évaluation plus précise des coûts est menée cet été par une firme d’experts. Le coût final devrait être déterminé vers la fin du mois d’août, après un processus d’appels d’offres.

L’entreprise, qui n’est pas subventionnée par la Société des traversiers du Québec (STQ), pourrait investir un montant de 500 000 $, mais serait incapable d’amortir la totalité de la facture.

Le traversier Héritage 1 permet aux usagers de traverser le fleuve entre Trois-Pistoles et Les Escoumins. (Archives)

Le gouvernement sait que le projet est sur la table , dit Jean-Philippe Rioux. Une fois qu’on a le coût total, on a un rendez-vous avec le gouvernement pour discuter. Le seul problème que je vois, c’est que parfois, le gouvernement, ce n’est pas le plus rapide.

Si l’investissement n’est pas octroyé avant octobre ou novembre, le navire sera alors remisé dans la marina pour l'hiver et coincé dans les glaces. Il ne sera alors disponible pour la mise aux normes qu’à partir du mois d’avril.

On risque d’être serrés dans le temps , dit le capitaine. En espérant avoir [les investissements] avant, sinon ça risque de nous retarder un peu plus.

À Trois-Pistoles, la situation du traversier inquiète la Ville.

Ça m’inquiète énormément , dit le maire de Trois-Pistoles, Jean-Pierre Rioux. On en a parlé au conseil municipal samedi passé, des citoyens sont interpellés aussi.

Si Québec dit non ou ne répond pas, on sera pris avec une saison hypothéquée pour 2020, et peut-être même les années suivantes.

Jean-Pierre Rioux, maire de Trois-Pistoles