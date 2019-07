Des centaines de ponts en mauvais état au Nouveau-Brunswick

En 2013, la vérificatrice générale du Nouveau-Brunswick, Kim Macpherson, révélait que 293 ponts et ponceaux dans la province étaient en mauvais état. Ces ponts n’étaient pas tous nécessairement dangereux, mais nécessitaient des travaux importants.

Les inspecteurs utilisent une échelle sur 100 pour noter l’état des ponts. Un pont en parfait état obtient la note de 100. En 2013, ces 293 ponts avaient tous obtenu une évaluation de 60 et moins.

En juin 2018, le nombre de ponts obtenant une évaluation de 60 et moins a grimpé à 302.

En 2013, la vérificatrice générale avait pourtant recommandé des réparations le plus rapidement possible sur les ponts en mauvais état du Nouveau-Brunswick. Remettre à plus tard ne ferait qu’augmenter les coûts de remise en état, disait-elle alors.

Tous les politiciens avaient dit prendre au sérieux les recommandations de la vérificatrice. La situation ne s’est pourtant pas améliorée sous les libéraux de Brian Gallant de 2014 à 2018, et ce, malgré une hausse considérable des investissements dans les infrastructures.

Et tout porte à croire qu’elle ne s'améliorera pas à court terme, puisque les progressistes-conservateurs de Blaine Higgs ont sabré dans les budgets dédiés aux infrastructures.

Avec les informations de Michel Corriveau