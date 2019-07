Lors du CMA 2004, le Grand Rassemblement Jeunesse a été ajouté à la programmation. C’est une série de rencontres et d’ateliers pour les jeunes de 12 à 25 ans qui sont rassemblés dans un même lieu et qui échangent dans le but de renforcer leur identité acadienne. À Halifax, les jeunes ont créé des personnages historiques énormes pour marcher le Chaffrail (synonyme de tintamarre) dans les rues de la capitale.