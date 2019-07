Martin Ferron lance sa précampagne en compagnie de Bernard Généreux

Accompagné du député de Montmagny-L'Islet-Rivière-du-Loup, le conservateur Bernard Généreux, il a débuté ses rencontres avec les représentants de la communauté algonquine de Lac-Simon.

Martin Ferron, actuellement maire de Malartic, a aussi été accueilli par des représentants du secteur forestier de Senneterre et des dirigeants de la mine Lamaque, d'Eldorado Gold.

Développement économique

À la lumière des préoccupations qu'il a recueillies, le candidat croit que le gouvernement libéral a failli à faciliter le développement économique des régions ressources comme l'Abitibi et que le parti conservateur pourrait agir davantage.

Le parti [conservateur] est plus régional. Il est plus ouvert aux régions et prêt à travailler. Ils ont déjà les informations sur les problématiques par rapport au bois d'oeuvre, ils connaissent très bien ce dossier-là qui est redondant depuis plus d'une dizaine d'années dans l'industrie , avance-t-il.