L'élection à Uashat mak Mani-Utenam contestée

Le processus d'élection a clairement été vicié , peut-on lire dans un projet de lettre du bureau d’avocats Verreau-Dufresne qui représente Normand Pilot, l'ancien candidat au poste de conseiller qui conteste l'élection.

Dans la lettre dont Radio-Canada a obtenu copie, il est allégué que les boîtes de scrutins n'ont pas été conformément scellées selon les règles de l'art .

Parmi les autres motifs allégués dans le document, on peut lire que des 10 boîtes de scrutin utilisées le jour des élections, seules 5 boîtes ont été comptées sous la supervision des représentants des autres partis .

De plus, il appert qu'approximativement 300 personnes ont été soudainement ajoutées sur la liste électorale. [...] Il appert que des bulletins de vote manifestement irréguliers ont été comptabilisés.

Vu l'absence de garde et contrôle adéquate des boîtes de scrutin par anticipation et compte tenu des irrégularités du processus électoral, il appert que le résultat de l'élection ne reflète en rien un résultat juste et une élection démocratique.

Extrait du projet de lettre de contestation