Un projet de résidence pour aînés à 7 M$ à Port-Daniel–Gascons

Il serait situé près de la route 132 dans le secteur de Port-Daniel.

Le conseil d’administration des Habitations Port-Daniel–Gascons a déposé un projet de construction à la Société d’habitation du Québec en juin.

M. Grenier espère que la construction de la résidence pour personnes autonomes et semi-autonomes puisse commencer dès 2020. Il s’agit pour lui d’un projet essentiel pour la communauté d’un peu plus de 2000 habitants.

Il y a beaucoup de personnes d'un certain âge qui demandaient ce type de logement. On a fait une évaluation des besoins et ce serait loué assez rapidement.

Henri Grenier, maire de Port-Daniel–Gascons