Un conseil d’administration démissionne en bloc pour protester contre les coupes de Doug Ford

Parallèlement, une manifestation contre les coupes a lieu à Brantford vendredi devant le bureau du député progressiste-conservateur William Bouma.

Le conseil a décidé de démissionner en groupe au lieu de licencier davantage d’employés qui fournissent des services essentiels de protection de l’enfance , peut-on lire dans le communiqué qui annonce la manifestation.

Le président de la branche ontarienne du Syndicat canadien de la fonction publique (CUPE), Fred Hahn, ainsi que la présidente de CUPE local 181, Jennifer Kirby, ont participé à la marche.

Fred Hahn a déclaré avoir manifesté pour soutenir à la fois les membres du syndicat et la communauté qui dénoncent les conséquences néfastes des coupures sur différents services.

Le but est de faire savoir aux gens que nous ne sommes pas là pour sauver des emplois , a déclaré la travailleuse sociale Jennifer Kealby qui a participé à la manifestation. Nous sommes ici pour sauver les services à l’enfance, les services sociaux et communautaires. Nous voulons que le public sache que les coupures dans le secteur ont entraîné des répercussions sur la sécurité et la sûreté des travailleurs , a conclu Mme Keably.

Le gouvernement Ford a réduit de 28 millions de dollars le budget des 49 sociétés d’aide à l’enfance de la province, qui se chiffre à 1,5 milliard de dollars.

Ce montant fait partie des 84,5 millions de dollars coupés de l'enveloppe budgétaire allouée aux jeunes et aux enfants vulnérables, selon l'Association ontarienne des sociétés de l'aide à l'enfance.

Réaction du ministre

Je suis déçu de l'approche du conseil, car je crois que nous aurions pu faire davantage, ensemble, pour résoudre cette situation , regrette le ministre de l'Enfance et des Services sociaux et communautaires, Todd Smith dans un communiqué publié vendredi.

Il affirme que sa priorité est de s'assurer que le ministère prend les mesures nécessaires pour éviter toute interruption des services aux enfants et aux jeunes qui auraient pu être touchés par la décision du conseil d'administration.

Le ministre rappelle avoir nommé Bernadette Gallagher au poste de superviseure de la société d'aide à l'enfance, pour assurer la transition.

Todd Smith soutient qu'il n'est pas d'accord avec l'évaluation de l'organisme concernant le niveau de soutien financier accordé par le ministère.