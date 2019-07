Stampede 2019 : un conducteur de chariot disqualifié écope d'une amende de 10 000 $

Un conducteur de chariot a été condamné à une amende de 10 000 $ et s'est vu disqualifié pour le reste du Stampede de Calgary, après la mort d'un cheval lors du Rangeland Derby d'hier.

L'amende imposée au conducteur Chad Harden fait suite à un examen indépendant de la commission de sécurité des chuckwagons sur l'incident, lors de la septième manche de la course, où le cheval de tête d'Evan Salmond a heurté le garde-fou et est tombé par terre au Stampede Park.

La direction du Stampede affirme que M. Harden, conducteur de l'écurie Thorsby, au sud d'Edmonton, s'est mis au travers de la route d'un autre conducteur, ce qui a poussé le troisième wagon appartenant à l'équipe Salmond à heurter le rail.

Le Stampede de Calgary a une politique de tolérance zéro en ce qui concerne des accidents et des blessures évitables. Les soins et la sécurité des animaux qui participent à nos événements sont notre plus grande priorité , a déclaré l'organisme dans un communiqué.

C’est le troisième cheval impliqué dans les courses du GMC Rangeland Derby au Stampede de Calgary qui meurt cette année.

La vidéo de l'incident semble montrer une équipe de chariot entrant en collision avec l'équipe de Salmond, provoquant ainsi l'accident qui a causé la mort du cheval.

Le conducteur du chariot de l'équipe Salmond n'a pas été blessé et ses trois autres chevaux ont subi des blessures mineures.

Chad Harden est un conducteur de chariot de troisième génération et champion du Rangeland Derby 2009. Au Stampede de Calgary en 2012, il a perdu trois chevaux lorsque son chariot a chuté.

À l'époque, il avait qualifié leur mort de « dévastatrice » et avait déclaré que les animaux faisaient partie de sa famille.

Le Stampede de Calgary remonte à 1886, lorsque la Calgary and District Agricultural Society a tenu sa première foire.

Le Stampede 2019 a débuté le 5 juillet et se poursuivra jusqu'à dimanche.