Une unité de santé mentale à l’Hôpital de Gaspé

De passage en Gaspésie, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a expliqué vendredi que le projet consiste à réaménager l’unité du 6e étage de l’Hôpital pour qu'il soit mieux adapté aux pratiques cliniques actuelles.

La nouvelle unité comportera six lits en chambres individuelles et une chambre sécuritaire. Des espaces de thérapie et de soutien seront également aménagés.

Le projet représente un investissement total de 4 975 000 $ qui sera financé en grande partie par le gouvernement provincial. La contribution de l'Hôpital de Gaspé s'élève à 800 000 $ et sera puisée dans les enveloppes budgétaires de l’établissement.

Les travaux devraient être complétés en novembre 2020.