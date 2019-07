La chanson d'une jeune Acadienne devient virale

Une chanson composée par un Acadien et interprétée par sa jeune fille a enflammé les médias sociaux cette semaine.

Marc Albert a écrit Une bonne p'tite Acadienne et a interprété la pièce avec sa fille devant une caméra. La vidéo publiée sur la page Facebook de l'artiste est rapidement devenue virale.

La publication a été partagée à plus de 1270 reprises et la vidéo a été visionnée plus de 41 000 fois.

Les internautes ont été enchantés par la performance de la jeune artiste. Même Monique Poirier, membre de Troiselle, a demandé dans un commentaire à ce que Mélodie participe au Petit gala de la chanson de Caraquet qui s'adresse aux jeunes de 6 à 13 ans.

Mélodie chantera la composition de son père le 19 août dans le cadre du spectacle Les étoiles montantes de l'Acadie lors du Congrès mondial acadien.