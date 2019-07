Québec refuse de payer les dépassements de coûts au Théâtre Palace Arvida

Québec dit non à Saguenay qui souhaitait faire éponger la moitié de la facture découlant des dépassements de coûts au Théâtre Palace Arvida.

La Ville avait demandé 1,4 million de dollars au ministère de la Culture pour rembourser les coûts supplémentaires évalués à 2,8 millions. Saguenay acceptait de mettre le même montant.

Québec a déjà accordé 1,6 million pour concrétiser ce projet, mais à l’ouverture des soumissions, les coûts totaux des travaux ont bondi pour atteindre 6,5 millions de dollars.

Le cabinet de la mairesse Josée Néron affirme poursuivre les discussions avec Québec.

De son côté, Diffusion Saguenay, propriétaire de l’immeuble, est confiant d’en arriver à une entente et ne perd pas espoir de trouver une solution pour refaire la salle de spectacle et la rendre plus sécuritaire. L’organisme soutient que le projet se réalisera, peu importe ce qui arrive.

Les soumissions ont déjà été accordées aux entrepreneurs, mais les travaux ne peuvent commencer tant qu'une entente finale sur le financement n'est pas conclue.

La salle de spectacle est fermée depuis presque cinq ans.