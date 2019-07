Les orages ont causé de lourds dommages à Saint-Roch-de-l'Achigan

La pluie et les vents destructeurs générés par une importante ligne d’orages qui a balayé l’Ontario et le Québec ont fait de nombreux dégâts hier sur la Rive-Nord de Montréal, notamment à Saint-Roch-de-l’Achigan, dans Lanaudière, où des toits, des arbres et des lignes électriques ont été détruits par une possible tornade.