Crise du logement : la situation aurait pu être évitée selon l'Association des locataires de Sherbrooke

Les premiers jours de juillet n'ont pas été de tout repos pour certains citoyens de Sherbrooke qui ont eu du mal à se trouver un endroit où habiter. Selon le directeur de l'Association des locataires de Sherbrooke, Normand Couture, la situation est « inacceptable » et aurait dû être « évitée ».

Le stress a atteint son comble et même la détresse pour plusieurs ménages locataires. On parle de 15 ménages qui, au premier juillet, étaient toujours sans logement. Il faut se mettre dans la peau de ces ménages qui ont cherché pendant deux ou trois mois et qui se retrouvent à la rue au premier juillet. C'est impensable qu'au Québec qu'on puisse laisser vivre des gens dans une telle situation , déplore-t-il.

Normand Couture assure toutefois que toutes les familles ont trouvé un endroit où demeurer. Un ménage locataire prendra possession de son appartement mardi.

Une des raisons qui a fait en sorte que la situation était plus difficile cette année, c'est que le supplément au loyer d'urgence n'a été accordé par le gouvernement du Québec que quelques jours avant le 1er juillet. Le conseil des ministres l'a voté le 26 juin et il était applicable à partir du 27 juin. À trois jours de l'obligation pour les ménages locataires de quitter leur appartement, c'est impensable de trouver des logements.

Selon M. Couture, il faut quelques jours à la Société d'habitation du Québec ( SHQSociété d'habitation du Québec ) à approuver le tout. Ce supplément d'urgence était demandé pour 17 familles à Sherbrooke. Ce programme permet à l'Association des locataires et aux ménages locataires de se trouver un logement rapidement, parce que le ménage va payer 25 % de son revenu et la balance va être payée par la SHQSociété d'habitation du Québec .

Ce dernier ajoute que si ces suppléments avaient été approuvés au début juin, il n'y aurait pas eu de crise de logement au Québec cette année. À travers le Québec, on parle de 500 ménages locataires qui se sont retrouvés dans cette situation. On aurait pu éviter le pire , croit-il.