4,5 M$ pour améliorer l’hébergement dans la réserve faunique des Laurentides

Plus de la moitié de ce montant permettra de renouveler l'offre près du lac Jacques-Cartier. Vingt chalets situés près de l'Étape seront remplacés par une dizaine de nouvelles constructions près du lac et par six tentes de type prêt-à-camper. De plus, une centaine de places de camping seront améliorées.

Le secteur des Portes-de-l’Enfer décroche aussi une part du gâteau. Le pavillon principal et dix chalets seront rajeunis.

Le secteur Cyriac subira le même sort. Deux vieux chalets seront remplacés par des neuf, et deux autres seront rénovés.

L'intérieur d'un chalet de la Sépaq Photo : Radio-Canada / Guillaume Piedboeuf

Ces investissements surviennent alors que l'organisation est plongée dans un conflit de travail. Les syndiqués de la Sépaq menacent de déclencher une grève générale illimitée s'ils n'ont pas un nouveau contrat de travail.

La question des salaires fait principalement achopper les négociations.

La Sépaq répète par ailleurs que tous les efforts sont mis en œuvre pour en arriver à une entente avec ses syndiqués.