L'entreprise sherbrookoise FilSpec a le vent dans les voiles

Après avoir dû faire face à d'importants problèmes financiers, les employés et les gestionnaires se sont regroupés sous une coopérative pour assurer sa pérennité.

FilSpec s'est repositionnée et s'est concentrée sur la fabrication de fils textiles de haute performance qui permettent, entre autres, la fabrication de vêtements de pompiers. Depuis, les affaires roulent!

Cette décision lui a permis d'augmenter considérablement son chiffre d'affaires qui est passé de 21 millions de dollars en 2004 à 52 millions de dollars aujourd'hui.

L'entreprise mise également sur la diversification de ses marchés et exporte 90 % de son volume. On a ouvert au Mexique, en Amérique centrale et du Sud et en Europe. Ça aussi ça contribue. Nous ne sommes plus à l'époque où nous avons 10 ou 25 % de notre chiffre d'affaires sur un client ou un produit. Nous n'avons aucun client qui fait plus de 5 % de notre chiffre d'affaires. C'est sain et ça nous permet de prendre de meilleures décisions , explique le vice-président au marketing, Dominique Quintal.

Malgré ce succès international, l'entreprise soutient vouloir maintenir son siège social à Sherbrooke. Actuellement, FilSpec a des bureaux en Caroline du Nord, au Mexique, au Salvador et en Belgique. D'ici l'an prochain, des bureaux ouvriront en Turquie, en Colombie et au Japon.

Pour célébrer cet anniversaire, diverses activités sont organisées au cours des prochains jours.

FilSpec en chiffres 300 employés

Se classe en 29e position des PME du Québec

Production annuelle totale des usines en Amérique du Nord : 5 millions de kg

Le chiffre d'affaires progresse de 25 % par année

50 millions de dollars de chiffre d'affaires