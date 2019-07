Mariah Carey : tout ce que je veux au FEQ... c'est toi!

La Diva n'aura finalement pas chanté un de ses grands succès de Noël, All I Want for Christmas Is You, malgré le fait qu'une amusante pétition en ligne faisait exactement ce souhait pour son passage au Festival d'été de Québec.

Cette pétition de quelque 800 noms, publiée sur le site change.org, indiquait que les signataires voulaient que Mariah Carey interprète sa plus grande chanson du temps des Fêtes sur les plaines.

Et la chanteuse a aussi su se faire attendre avant son entrée devant la foule. Les minutes s'égrenaient sans qu'aucun mouvement ne soit perceptible sur scène.

La diva est arrivée quelques minutes avant 22 h, souriante et vêtue de paillettes, afin d'entamer ce spectacle qui s'inscrit dans la tournée Caution World Tour.

La chanteuse a chanté les chansons A No No, Dreamlover et You Don't Know What to Do avant de saluer le public qui chantait déjà avec elle.

Elle s'est inquiétée, en rigolant, de la pluie qui menaçait de tout gâcher et de ses nouveaux souliers qu'elle étrennait ce soir-là.

Une artiste en pleine forme

Dès les premières minutes, Mariah Carey a paru très à l'aise sur scène et au sommet de son art. Elle a démontré sans aucune hésitation l'étendue de son registre vocal qui s'étend sur cinq octaves.

Au menu de ce spectacle, des chansons de pratiquement tous ses albums. On a pu entendre par exemple One Sweet Thing, Always Be My Baby, Vision of Love. Même un hommage au film Glitter, qui a fait un bide en 2001, s'est glissé dans la soirée. La bande sonore signée Mariah Carey est malgré tout devenue un album culte au fil des ans.

Impossible cependant de dire avec certitude si l'artiste a chanté tout le spectacle sans le soutien, justement, d'une bande enregistrée.

Une mise en scène suave

Éclairages roses et bleus sous forme de volutes et projections kaléidoscopiques donnaient aux spectateurs le sentiment d'être dans une bulle vaporeuse. Si en raison des conditions météo, la foule assistant au spectacle était moins importante que prévu, elle est hors de tout doute repartie satisfaite par la performance de la diva américaine.

Tout au long du spectacle, la chanteuse s'est inquiétée de la pluie qui aura finalement eu raison du spectacle ou qui aura donné une bonne excuse à Mariah Carey pour s’évaporer rapidement hors de la scène.