Les inspections municipales se font à temps malgré les suspensions et les démissions

En raison d’une enquête qui a débuté en avril, la ville de Winnipeg a annoncé mardi la suspension de trois de ses inspecteurs en bâtiments. Trois autres inspecteurs ont quitté leur emploi dans la foulée de la même affaire et six autres font l’objet d’une enquête.

Ces employés sont soupçonnés par la Ville de s’adonner à des activités sans relation avec leur travail alors qu’ils sont en fonction.

Des enquêteurs privés, payés par un groupe non divulgué, ont suivi 17 inspecteurs en bâtiment plus tôt cette année pendant les heures de travail. La surveillance a donné lieu à des allégations touchant 16 travailleurs.

Le département comptait 57 inspecteurs avant le début de l’enquête interne.

Selon l’Association de la construction de Winnipeg, jusqu’à présent, le nombre réduit d’inspecteurs à la Ville n’a pas de retombées sur le temps nécessaire pour obtenir une inspection.

Nous n’avons entendu personne dire que le processus d’obtention de permis a été plus lent que d’habitude au cours des derniers mois. Nous allons certainement écouter nos membres pour voir si cela se produit, étant donné que le service des permis semble travailler à effectif réduit. Dustin Pernitsky, responsable des communications à l’Association de la construction de Winnipeg

Un porte-parole de la Ville a déclaré mardi dans un courriel que « la perte de certains membres du personnel aura un impact sur leur service. Cependant, le recrutement est en cours pour pourvoir les postes ».

La Ville a refusé une demande d'entrevue avec le directeur de la planification, des biens et de l’aménagement.

Le conseiller responsable du comité de l’urbanisme, de l’immobilier et de l’aménagement, Brian Mayes, indique qu’il semble que les efforts déployés par les administrateurs de la Ville pour enquêter sur les allégations sont sincères. Il ajoute que les conseillers qui souhaitent avoir davantage d’information peuvent le demander lors de la réunion du comité lundi prochain. « Je pense que si les conseillers de ce comité ont plus de questions, ce sera à l’ordre du jour », a-t-il dit.

John Prystanski, l’avocat représentant le groupe secret qui a financé l’enquête privée, n’est pas étonné que la perte de six employés n’ait pas eu d’incidence sur le processus d’obtention de permis.

Selon nos informations, les inspecteurs de la ville travaillaient trois heures par jour. Selon le rapport du comité exécutif de la ville, il semblerait qu’ils travaillent presque toute la journée maintenant. John Prystanski, avocat

M. Prystanski a également déclaré que ses clients estiment qu’il existe un problème plus vaste et plus systémique à la Ville impliquant les gestionnaires et le directeur du département. « Ils devaient savoir ce qui se passait », dit M.Prystanski.

Il faut recommencer à zéro

La conseillère de Waverley West, Janice Lukes, n’est pas sûre que que le département réussit à répondre dans les délais aux demandes d’inspections et de permis, comme semble l’affirmer l’Association des constructeurs.

Selon elle, il faut défaire tout le département et recommencer à zéro.

« Je pense que tout le département devrait être détruit. Je pense qu’il est urgent de changer de culture et que des employés devraient devoir postuler à nouveau », a déclaré Janice Lukes.

Mme Lukes a envoyé une lettre au premier ministre Brian Pallister dans laquelle il est écrit : « Jusqu’à ce que le maire et son Conseil exécutif décident d’apporter de sérieuses modifications au département de la planification et du développement de l’immobilier, la ville continuera de perdre des opportunités de développement économique ».

Elle exhorte la province à accélérer l’étude de sa requête.