Le tiers des Mauriciens seront des aînés en 2041

D’après les projections établies dans le document intitulé Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2066 et publié par l'Institut de la statistique du Québec, la Mauricie fait partie des régions, avec l’Abitibi-Témiscamingue, qui devraient connaître une très faible variation de leur population dans les prochaines décennies.

D’ici 2041, la population mauricienne devrait augmenter seulement de 2,9 %, ce qui représente 7700 personnes de plus dans la région. Le Centre-du-Québec devrait connaître une évolution plus importante avec 9,3 % soit 22 700 personnes supplémentaires.

Selon l'Institut de la statistique du Québec, toutes les régions du Québec compteront un nombre d’aînés plus élevé en 2041 qu’en 2016. En Mauricie, la proportion de personnes âgées sera particulièrement forte puisque les 65 ans et plus pourraient représenter le tiers de la population. Ce sera également le cas en Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et au Bas-Saint-Laurent.

Il y aura une augmentation du nombre d’aînés, mais aussi une diminution des personnes dites en âge de travailler, soit les 20-64 ans. En Mauricie, en 2041, la population active représentera moins de la moitié de la population (49,5 %).

En 2041, les aînées représenteront le tiers de la population de la Mauricie. Photo : Radio-Canada

Selon les projections établies dans le document publié jeudi, si la tendance actuelle se maintient, la population du Québec devrait atteindre 9 millions d’habitants en 2030 et près de 10 millions en 2066.

En 2018, la population du Québec s’établissait à plus de 8,4 millions de personnes. La population québécoise globale devrait continuer de croître pendant encore plusieurs décennies.