Des cours offerts par la SPA pour savoir comment se comporter avec les chiens

La SPA de l'Estrie note une augmentation d'appels de citoyens inquiets de voir de chiens errants ou encore des chiens qui ne sont pas en laisse. L'organisme souhaite donc sensibiliser les propriétaires de chiens, mais aussi outiller les citoyens qui côtoient ces animaux dans leur voisinage ou des lieux publics.

Il va y avoir un premier volet plus pour les citoyens pour apprendre des mesures de sécurité, savoir quoi faire quand on voit un chien qui n'est pas attaché qui court dans la rue ou dans un espace public. [...] Dans un deuxième temps, on va avoir un volet pour les propriétaires de chiens pour leur expliquer quelles sont leurs responsabilités , explique la porte-parole de la SPA de l'Estrie, Marie-Pier Quirion.

Les cours seront offerts gratuitement à tous les Estriens à la fin de l'été. Plusieurs rappels de base y seront notamment faits pour éviter de créer des frictions involontaires avec les bêtes.

Il faut commencer par demander au propriétaire de l'animal. Ensuite, on se présente à l'animal, on le laisse nous sentir pour qu'il s'acclimate à nous et après on peut s'accroupir pour le toucher et jouer avec, mentionne Marie-Pier Quirion.