Partis en hélicoptère, le président de Savoura et son fils manquent à l'appel

Le président de Savoura, Stéphane Roy, et son fils manquent à l'appel après être montés à bord d'un hélicoptère qui ne s'est toutefois jamais rendu à destination.

M. Roy et son fils d'âge mineur s'étaient rendus dans un chalet situé dans le secteur de Parent, dans les Laurentides, à bord d'un hélicoptère. Deux autres personnes les y avaient rejoints en hydravion.

Tous devaient revenir mercredi. Or, les occupants de l'hydravion sont bel et bien de retour, mais M. Roy et son fils manquent à l'appel. Leur disparition a été signalée par des proches à la Sûreté Québec (SQ) un peu après 10 h jeudi matin.

« Monsieur Roy est un pilote d'expérience qui a à son actif de nombreuses heures de vol sur ce type d'appareil, un hélicoptère R44 », a assuré André Michaud, responsable des affaires publiques et gouvernementales pour Savoura, par communiqué.

« Les autorités compétentes font leur travail de recherche, a-t-il ajouté. Tout est mis en œuvre pour qu'ils soient retrouvés sains et saufs. »

La Sûreté du Québec affirme pour sa part que « des recherches sont effectuées actuellement par les Forces armées Canadienne dans le secteur ».

Le corps de police demande à toute personne qui aurait pu voir ou entendre un hélicoptère en détresse dans les secteurs de Parent et de Sainte-Sophie de communiquer avec le 911.