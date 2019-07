De toute évidence, les organisateurs du Festival des vins de Saguenay ont aussi voulu que la première soirée comporte une dimension artistique.

Ils ont, en effet, inscrit à la programmation un concert conjoint du rappeur Samian et de l’Orchestre symphonique du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Vendredi soir et samedi, les festivaliers auront notamment l’occasion de participer à des dégustations animées en plus de pouvoir converser avec des vignerons d’ici et d’ailleurs.

Ils pourront discuter avec des invités provenant entre autres de l’Argentine, du Liban, de la France et bien sûr du Québec.

Des représentants de la Distillerie Mariana et de White Keys Vodka seront également de la partie pour rencontrer les amateurs de spiritueux.

Enfin, le Festival des vins de Saguenay se terminera sur une note musicale avec la présentation d’un spectacle du DJ montréalais POIRIER.