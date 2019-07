Une forte croissance économique, mais peu d'impact dans les territoires

Le Conference Board estime que la croissance économique moyenne des trois territoires se chiffrera à 5,3 % cette année, 4,4 % l’an prochain et 1,5 % entre 2021 et 2025.

La directrice de la prévision économique de l’organe de réflexion, Marie-Christine Bernard, affirme qu’en comparaison, les prévisions de croissance pour l'ensemble du Canada sont de 1,5 % cette année et de 1,9 % l’an prochain.

Les prévisions économiques pour les territoires sont plus volatiles que pour les autres provinces parce qu’elles dépendent beaucoup du secteur minier. [...] Ce qu’on observe c’est que les prévisions sont très positives pour les territoires dans les prochaines années. Marie-Christine Bernard, directrice de la prévision économique, Conference Board du Canada

L’économiste affirme que ce sont les projets miniers du Yukon et du Nunavut qui expliquent cette forte prévision économique, alors que les Territoires du Nord-Ouest verront plutôt un déclin à long terme en raison de la fermeture de certaines mines de diamants.

La mine Ekati, située au nord-est de Yellowknife, exploite le diamant depuis 1998. Photo : Dominion Diamond Corporation

Des revenus dépensés ailleurs au pays

Marie-Christine Bernard explique toutefois que les emplois du secteur minier sont en bonne partie occupés par des travailleurs qui n’habitent pas les territoires et qui font plutôt la navette entre leur province de résidence et leur lieu de travail.

Les revenus engendrés par cette croissance économique pourraient ainsi se traduire par un exode des revenus des particuliers plutôt qu’un enrichissement de l’assiette fiscale des gouvernements locaux.

On observe qu’une bonne proportion des emplois sont occupés par des travailleurs non résidents des territoires, alors bien souvent ils ne dépensent pas leurs revenus dans les territoires. Ce n’est pas nécessairement très favorable pour la croissance économique dans le territoire si les gens ne dépensent pas leurs revenus à même l’endroit où ils travaillent. Marie-Christine Bernard, directrice de la prévision économique, Conference Board du Canada

La coulée du premier lingot d'or de la mine Meliadine près de Rankin Inlet, en février 2019, représentait le début de sa production commerciale. Photo : Agnico Eagle Mines limited

Bien que les minières au Nunavut tentent d’embaucher localement, souligne l'économiste, l’absence d’institution de formation et l’isolement géographique des sites miniers empêchent les résidents locaux d’accéder aux emplois générés.

Impact sur les services publics des T. N.-O.

Dans les Territoires du Nord-Ouest, la fermeture anticipée de deux des trois mines de diamants aura également comme conséquence, selon le Conference Board du Canada, un exode des travailleurs dont les salaires contribuent présentement au financement des services publics.

La salle d'urgence du nouvel hôpital Stanton à Yellowknife peut accueillir presque deux fois le nombre de patients de l'ancien hôpital. Photo : Radio-Canada / Walter Strong

« Souvent les gens qui quittent parce que l’activité économique est moins intéressante sont les plus jeunes travailleurs, alors ils ne contribueront plus à l’activité économique, dit Marie-Christine Bernard. Mais les gens qui demeurent dans le territoire sont souvent plus âgés et ne travaillent plus, ce qui fait des pressions pour le secteur public au niveau des services de santé. »

Et en raison de leur petite taille, poursuit l'économiste, les projets miniers Nico et Prairie Creek, présentement en développement, ne suffiront pas à compenser la perte d’emplois dans les mines de diamants.

Pas de projets d’infrastructures de taille

La directrice de la prévision économique affirme que les projets d’infrastructure publics viennent souvent faire le poids dans la croissance économique des territoires, mais qu’aucune annonce récente ne permet de croire que ce sera le cas dans les mois à venir.