Un nouvel hôpital au 555, boulevard de la Carrière, à Gatineau?

Depuis le mois de mai, Philippe Bourque, enregistré auprès du Registre québécois des lobbyistes, a entrepris des démarches, pour convaincre le gouvernement caquiste de François Legault de louer ou d’acheter l'édifice du 555, boulevard de la Carrière pour y construire un nouvel hôpital.

En campagne électorale, François Legault, alors candidat, avait promis un nouvel hôpital aux résidents de l’Outaouais d'ici cinq ans. Si ce projet se concrétise, l’établissement de soins hospitaliers serait situé à environ deux kilomètres de l'Hôpital de Hull.

Les bureaux de l'Édifice Louis-St-Laurent situé au 555, boulevard de la Carrière ont longtemps été loués au ministère de la Défense nationale. Après l'incendie qui a lourdement endommagé les installations en avril 2016, l'édifice est devenu vacant. La Défense nationale n'a pas renouvelé son contrat de location.

Le gouvernement fédéral a investi plus de 30 millions de dollars, à la suite de cet incendie.

Comme Gestion 555 Carrière et le gouvernement sont en litige, Services publics et Approvisionnement Canada a indiqué, par courriel, qu’ils ne pouvaient commenter puisque les démarches sont toujours en cours .

Parmi les personnes visées par le groupe d’intérêt, on retrouve la ministre de la Santé, Danielle McCann ; le ministre responsable de la région de l'Outaouais, Mathieu Lacombe ; les députés de la région ; le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais et le cabinet du maire de Gatineau.

Le bureau de la ministre McCann confirme avoir dirigé le lobbyiste vers le ministère de la Santé.

Mathieu Lacombe a refusé la demande d'entrevue de Radio-Canada et son équipe a indiqué que le ministre n'avait pas l'intention de rencontrer le lobbyiste à ce sujet. Le cabinet du maire a confirmé qu'une rencontre avait eu lieu entre Maxime Pedneaud-Jobin et M. Bourque.

De son côté, la députée de Hull et membre de l'opposition, Maryse Gaudreault, n’a pas encore été contactée, mais elle s'est dite ouverte à une possible rencontre.

Interrogée au sujet de l’emplacement du nouvel hôpital, Mme Gaudreault a souligné qu’il y avait très peu de terrains vacants dans le secteur de Hull.

Maryse Gaudreault indique être d'accord avec l'implantation d'un nouvel hôpital si cela vient bonifier les services dans la région. Photo : Radio-Canada

Celle-ci n’est pas surprise de se retrouver parmi la liste de gens visés, mais elle voit un enjeu du côté du gouvernement fédéral.

Je ne vois personne sur la liste du gouvernement fédéral , a-t-elle fait valoir en entrevue. La députée a aussi rappelé que le litige n'était pas encore réglé, ce qui complique les choses.

Contacté par Radio-Canada, le lobbyiste Philippe Bourque n'a pas retourné nos appels au moment d'écrire ses lignes.

Avec les informations de Laurie Trudel et Martin Robert