Conseil de la fédération : le pétrole de la discorde

Malgré un message général de bonne entente entre les premiers ministres ayant participé au Conseil de la fédération, cette semaine à Saskatoon, le malaise restait palpable, jeudi après-midi, lors de la conférence de presse de clôture, au sujet du refus du Québec de laisser se concrétiser le transport de pétrole par oléoduc vers l'est

D’un côté, le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a martelé, comme la veille, que les oléoducs interprovinciaux relèvent de la responsabilité réglementaire fédérale, estimant qu'il en allait du respect de la Constitution canadienne.

C’est une question constitutionnelle, pas une question politique, pas une question de préférence envers les provinces par rapport au fédéral, c’est une question de loi constitutionnelle. La loi a été confirmée en Colombie-Britannique. [...] J’espère que l’Alberta sera un allié du Québec dans la défense des champs de compétences provinciales, mais il faut respecter les juridictions fédérales , a déclaré le premier ministre albertain.

En fin de conférence de presse, M. Kenney a évoqué le « sentiment d'aliénation » ressenti par l'Alberta vis-à-vis le gouvernement fédéral et le reste de la fédération, lançant un appel à la collaboration pour développer les ressources qui profitent aux autres provinces.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a rétorqué qu’une majorité de Québécois s’opposent au passage d’un pipeline dans la province, et qu’aucun politicien ne choisirait d’aller à l’encontre de la volonté des électeurs qu’il représente.

D’abord, au Québec, nous on croit que l’environnement et les évaluations environnementales relèvent des provinces. [...] Mais au-delà de la Constitution et de la légalité de certains gestes, il reste quand même qu’il y a de la politique. En bout de ligne, ce sont les citoyens qui s’expriment, que ce soit lors d’élections fédérales ou provinciales , a affirmé le premier ministre Legault.

Questionné au sujet des paiements de péréquation que reçoit le Québec, M. Legault a affirmé qu’il « n’en était pas fier », et que son engagement politique à la tête de la Coalition avenir Québec visait, entre autres, à enrichir suffisamment la province pour que, à terme, elle n’en ait plus besoin.

Par ailleurs, François Legault a confirmé que le prochain Conseil de la fédération aura lieu au Château Frontenac, à Québec, du 22 au 24 juillet 2020.

Plus de détails à venir.