Le fédéral appuie la restauration du marais du parc national de la Pointe-Pelée

Il s'agit du projet le plus ambitieux jamais entrepris dans le parc, a déclaré la directrice du parc par intérim, Lindsay Roger.

Le projet permettra à Parcs Canada, en étroite collaboration avec les communautés autochtones, d’améliorer la diversité et la santé générale des marais.

Au cours des 200 dernières années, le marais s’est déconnecté de son bassin hydrographique d'origine , ce qui a entraîné une lente dégradation de son état de santé général, selon la directrice intérimaire du parc.

Nous avons des espèces envahissantes qui s'installent et prennent plus de place. Nous avons plus de quenouilles, ce qui diminue la diversité du marais , explique Lindsay Roger, précisant que ces changements entravent les fonctions naturelles de la zone humide.

Le parc national de la Pointe-Pelée en Ontario Photo : Radio-Canada / Rébecca Salomon

Parmi les travaux qui seront réalisés figurent l’élargissement des voies de pilotage de petites embarcations et l’amélioration des panoramas.

Les activités humaines menées à l’intérieur et à l’extérieur du parc ont entraîné au fil des ans une détérioration de la santé des marais.

Notre analyse montre que le marais est en mauvais état et en déclin. Lindsay Roger, directrice du parc par intérim

Meilleure expérience pour les visiteurs

Nous espérons qu'en ouvrant le marais, en le rendant plus sain, nous pourrons élargir les possibilités qui s'offrent aux visiteurs , a déclaré Lindsay Roger, ajoutant que la restauration et le plaisir des visiteurs peuvent aller de pair.

La réfection du marais du parc va se faire après d'importants travaux d'amélioration des allées de bois et des tours d'observation qui ont été effectués l’an dernier avec le financement de Parcs Canada.

C’est dans ce cadre qu’une nouvelle rampe de mise à l’eau publique a été aménagée afin d’améliorer l’accès aux marais en canot et en kayak.

Les marais du parc national de la Pointe-Pelée constituent une zone humide d’importance internationale qui englobe plus de 70 % de la superficie du parc et qui offre un milieu riche pour de nombreuses espèces.

La Pointe-Pelée a été le premier parc national canadien créé afin de protéger la nature. En 1918, huit autres parcs nationaux avaient déjà été fondés au Canada, mais aucun dans le but de préserver des habitats naturels.

Avec des informations de CBC