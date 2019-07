Des Canadiens victimes de fraude par le biais de Spotify

Danielle Parent n’a jamais eu de compte Spotify, mais cette fin de semaine, elle a remarqué quatre retraits non autorisés de 119,88 $ chacun dans son compte bancaire au nom du service de diffusion musicale. Et elle n’est pas la seule.

Un texte d’Elizabeth McMillan pour CBC News

Mme Parent, une designer graphique basée à Toronto, fait partie d’un certain nombre de Canadiens ayant vu leur compte chèque amputé de montants d’argent par ce service auquel ils ne sont pas inscrits.

Au total, Spotify a facturé 479,52 $ à Mme Parent. Ces transactions ont placé son compte à découvert et l’ont privée d’argent pour ses emplettes pendant la fin de semaine.

« Je m’attends à ce que des transactions frauduleuses puissent peut-être arriver sur une carte de crédit, mais c’était très choquant qu’une opération passe directement par mon compte chèque », a-t-elle affirmé.

Danielle Parent a fait part de ses inquiétudes à sa banque, TD, et le représentant a signalé l’activité comme étant frauduleuse. Elle a expliqué qu’elle a reçu une nouvelle carte de débit et qu’on lui a indiqué que la banque enquêtait et était au courant d’autres problèmes similaires avec d’autres clients.

« Si quelqu’un a eu accès à mon compte chèque, pourquoi ne l’a-t-il pas vidé, pourquoi n’a-t-il pas fait d’autres achats? s’interroge-t-elle. Pourquoi juste Spotify? »

D’autres victimes

Mme Parent n’est pas la seule personne à avoir été confrontée à ce problème. CBC News s’est également entretenu avec Brenda Hawboldt, qui a vu apparaître les mots « fonds insuffisants » lorsqu’elle a essayé de payer pour ses achats au dépanneur.

Le compte bancaire de Brenda Hawboldt a été vidé par des fraudeurs. « J’étais tellement fâchée que j’en tremblais », raconte-t-elle. Photo : Courtoisie Brenda Hawboldt / CBC News

« J’étais tellement fâchée que j’en tremblais, a-t-elle affirmé. C’est arrivé tellement facilement que ça fait peur. »

La banque TD au courant

Le point en commun entre les deux victimes? Elles utilisent toutes les deux une carte Visa Débit de la banque TD. Cette carte, qui peut être utilisée pour effectuer des achats en ligne, fonctionne comme une carte de débit, c’est-à-dire que les fonds sont débités directement du compte du détenteur.

Dans un communiqué envoyé à CBC News, un porte-parole de TD a indiqué que l’entreprise examine actuellement le problème conjointement avec Spotify et Visa Débit, et qu’elle collabore avec ses clients pour annuler les opérations frauduleuses.

La banque a refusé de divulguer le nombre de clients touchés. On ignore pour le moment si des clients d’autres banques connaissent le même genre de problème.

CBC a contacté Spotify à trois reprises depuis lundi, mais n’a reçu aucune réponse.

L’entreprise suédoise de diffusion musicale a indiqué à Mmes Parent et Hawboldt que les comptes utilisant frauduleusement leurs informations bancaires ont été bloqués.

Ni TD ni Spotify n’ont toutefois fourni d’explications sur les raisons ayant mené à cette fraude.