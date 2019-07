Panne mondiale de Twitter

Un message d’erreur indiquant qu’« un problème technique est survenu » s’affiche lorsque l’on tente d’accéder au réseau social.

Sur la page consacrée à l’état du service (Nouvelle fenêtre) , Twitter a indiqué à 15 h 01 qu’il était au courant du problème. « Nous enquêtons actuellement sur des problèmes rencontrés par des personnes tentant d’accéder à Twitter, écrit (Nouvelle fenêtre) l’entreprise. Nous vous tiendrons informés des développements. »

Une heure plus tard, l'entreprise a affirmé avoir trouvé l'origine du problème. « La panne était due à un changement de configuration interne que nous sommes en train de réparer, a indiqué Twitter. Certaines personnes pourraient déjà ravoir accès à Twitter et nous travaillons à nous assurer que la plateforme est accessible à tous aussitôt que possible. »

Le site spécialisé en détection des pannes Down Detector rapportait 69 000 signalements d’utilisateurs ayant remarqué des problèmes, vers 15 h 22. D’après le site, la panne a débuté aux alentours de 14 h 46.

Sur la carte disponible sur Down Detector, les Amériques, l’Europe et le Japon semblaient être les plus fortement touchés. Comme il fait nuit en Asie, peu de signalement provenaient de ce continent.

Plus de détails à venir.