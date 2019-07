Le parc Jacques-Cartier fermé à compter de jeudi soir

Outre le parc, les berges nord et sud de la promenade du Lac-des-Nations seront également fermées, et ce jusqu'au 25 juillet inclusivement.

Les rues Marcil et Salls seront quant à elles barrées aux automobilistes, à l'exception des résidents, à partir de lundi prochain pour une période d'une semaine, prévient la Ville. La circulation s'y fera aussi à sens unique sur une portion de la rue Marcil dans le but de la rendre plus sécuritaire aux nombreux piétons qui la fouleront.

Aucune circulation automobile ne sera permise cependant sur les rues Marcil et Marchant entre 21 h et 22 h 45, soit avant et après les feux d'artifice.