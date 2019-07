Un nouveau centre offre son aide aux travailleuses du sexe à Moncton

Le centre est ouvert depuis quelques mois. Ses responsables croient qu'il est nécessaire dans la région

On est ici juste pour offrir du support. Si elles veulent nous parler, on va les écouter, on va les conseiller si c'est ce qu'elles veulent. Quand elles se présentent, habituellement elles viennent pour prendre une bouffe ou du repos et même une douche , explique une gestionnaire du Sanctuaire, Julie Cormier.

En fait, le coin le plus populaire du nouveau centre est une salle de bain dans laquelle on trouve une douche, des serviettes propres, du savon et même du déodorant.

Celles qui vivent de la rue profitent de l'endroit aussi pour s'organiser. Elles se servent par exemple d'un babillard pour créer une liste des mauvais clients: les mauvais payeurs et les dangereux.

Un peu moins de cinq personnes fréquentent le centre par jour. Il n'est ouvert que du dimanche au jeudi de 16 h à 19 h pour le moment.

C'est sûr que le besoin est là. Je crois que ce n'est pas tout le monde que le sait. Julie Cormier, gestionnaire du Sanctuaire

L'endroit est aussi un centre de prévention. On y offre de l'information et des seringues propres aux clientes qui en auraient besoin.

Il y a souvent des aiguilles qui sont trouvées dans les rues. Alors, nous leur fournissons des aiguilles propres et un endroit pour les mettre à la poubelle , a indiqué Mme Cormier.

Le Sanctuaire travaille de près avec des chercheuses de l'Université de Moncton afin d'améliorer potentiellement les services. Madeleine Lamboley, professeure de criminologie à l'Université de Moncton, est l'une de celles qui s'intéressent au sujet des travailleuses du sexe francophone.

Je pense que c'est une excellente initiative. C'est clair que ça répond à un besoin dans la région. Ça répond à des besoins qui sont exprimés par des femmes également que nous avons eu l'occasion de rencontrer. C'est une bonne première avenue. J'espère que cette initiative-là vient d'organismes communautaires qui se sont alliés pour faire mettre en place ce centre. Moi, ce que j'espère, c'est qu'il y ait une réelle volonté politique , souligne Mme Lamboley.

Les chercheuses veulent comprendre les besoins des femmes francophones qui vivent de la prostitution et savoir si elles ont accès aux mêmes services que les anglophones.

Entre-temps, la gestionnaire du centre, Julie Cormier, croit que ses quelques clientes apprécient les services offerts.

Moi, je crois que les travailleuses aiment le fait qu'elles peuvent venir ici et savoir qu'elles ont accès au téléphone si elles veulent parler à quelqu’un ou qu'elles peuvent manger et se laver , a conclu Mme Cormier.

L'établissement compte embaucher de nouveaux employés afin d'améliorer les heures d'ouverture.

