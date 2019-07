Le FEQ prêt à revoir sa politique sur les bouteilles d'eau

Le Festival d'été de Québec (FEQ) songe à assouplir son règlement qui interdit les bouteilles d'eau rigides sur les sites. L'organisation souhaite ainsi répondre aux préoccupations de festivaliers qui prônent des pratiques plus vertes.

Pour 2020, c’est certain qu’on va vouloir prêter une attention particulière à ça et on va essayer d’assouplir le règlement , affirme Samantha McKinley, directrice des communications pour le FEQ.

Depuis 2016, seules les bouteilles en plastique froissables vides et sacs-gourdes vides sont autorisés pour des questions de sécurité, la bouteille pouvant être utilisée comme un projectile.

Les festivaliers sont invités à jeter leur contenant de plastique rigide ou en métal ou acier avant d’entrer sur un site ou à déposer leurs biens au vestiaire moyennant des frais de 5 $.

Une mesure qui répond aux exigences de certains artistes, mais l’organisation se montre maintenant ouverte à profiter du momentum sur la question environnementale pour modifier son règlement, du moins pour certains spectacles.

Ça nous ouvre la porte à mettre un peu de pression pour essayer de faire bouger les choses auprès des équipes d'artistes qui seraient peut-être plus réfractaires, explique Samantha McKinley. On va essayer de mettre une solution en place qui permettra à certains moments d’avoir des gourdes rigides réutilisables. Une mesure variable pourrait donc être la solution.

Il y a certains soirs où on sait que certains artistes n’accepteront pas, il y en a d’autres où ils vont peut-être le permettre. Samantha McKinley

Les festivaliers doivent apporter des bouteilles d'eau froissables sur les sites du Festival d'été de Québec. Photo : Radio-Canada

Plusieurs commentaires du public

La porte-parole du Festival reconnaît que l’organisation reçoit plusieurs commentaires à ce sujet.

Parmi eux, ceux d’une festivalière de l’Ontario, Julie Séguin, qui a écrit au FEQ au lendemain de la soirée d’ouverture, déçue de s’être fait refuser l’entrée avec sa bouteille réutilisable rigide.

Ça m’a vraiment surpris parce que ça semblait être contre-productif considérant qu’on est en mode de crise climatique, déplore la jeune femme. On essaie de réduire notre empreinte écologique et l’alternative qu’ils nous suggèrent, c’est d’acheter une bouteille d’eau ou d’apporter une gourde froissable, que je n’ai pas.

Julie Séguin reconnaît que le Festival met en place d’autres mesures pour réduire son empreinte écologique, mais estime que cela ne peut excuser les milliers et milliers de bouteilles en plastique utilisées durant l’événement.

Le Conseil régional de l'environnement félicite plusieurs initiatives du FEQ, comme l'ajout de fontaines d'eau sur les deux principaux sites, mais estime qu'il y a encore une étape à franchir. On est conscient qu'il y a des questions de sécurité, mais je pense que ça peut être encore réfléchi , affirme Pauline Robert, directrice des projets et des opérations de l'organisme.

Parmi les nouvelles mesures vertes, le FEQ a mis fin, cette année, à l'utilisation de verres de plastique lors de l'achat de bière à place D’Youville et au Cœur du FEQ.

Avec les informations de Guylaine Bussière