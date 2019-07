Fuite limitée de bitume dans la rivière des Outaouais

En raison des risques de contamination, des plongeurs avaient été appelés en renfort sur les lieux afin de dresser une bâche de rétention dans la rivière pour éviter le dispersement de bitume, la substance qui se trouvait dans ce camion-citerne.

Le camion-citerne est entré en collision avec un autre véhicule mercredi. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Selon les évaluations des responsables de l'Environnement, la quantité déversée dans l'eau aurait été somme toute limitée, néanmoins le travail de récupération s'annonce long.

Le propriétaire du camion a demandé à une entreprise de récupération de se déplacer sur les lieux de l'accident. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Il faut enlever le camion et ce qu'on est en train de faire c'est enlever le plus de bitume possible. Les remorqueurs vont tenter de retirer le camion le plus droit possible et ensuite nous en aurons pour deux ou trois jours à ramasser le bitume , a affirmé le biologiste Guy Rouleau, sur les lieux de l'accident.