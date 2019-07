Écrasement d'un petit avion dans le Nord-Est ontarien

La police n’a pas divulgué jusqu’à maintenant l’état de santé du pilote et s’il y avait d’autres personnes à bord.

On n’a pas grand-chose qu’on peut vous dire maintenant, mais on est en train de faire notre enquête , explique l’agent Trevor Tremblay, porte-parole du détachement Supérieur Est de la PPO. On va [partager] d’autres informations [quand ce sera] possible.

Il ajoute que le chemin Montgomery sera fermé pour plusieurs heures pour permettre aux enquêteurs de faire leur travail et demande à la population d’éviter ce secteur.

L’écrasement est survenu près d’une station de transmission électrique et a causé une panne de courant pour les municipalités voisines, dont Dubreuilville.

Le courant a été rétabli vers 13h20, selon Algoma Power.