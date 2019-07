Metallica sort un livre illustré pour enfants

Les membres du groupe ont écrit The ABCs of Metallica, ou « L’ABC de Metallica », en collaboration avec l’auteur Howie Abrams. Les illustrations sont de l’artiste Michael McLeer.

Dans le bouquin, chaque lettre de l’alphabet sera associée à un moment significatif du parcours des rockeurs, de la sortie de leur premier album Kill ‘Em All, en 1987, à aujourd’hui.

« Nous avons un nouveau livre qui sort et, cette fois, ça rime », a écrit le groupe dans un message publié sur son site web officiel, mercredi.

Une partie des recettes de ventes sera remise à l’organisme caritatif All Within My Hands, une fondation mise sur pied par Metallica, indique le groupe. La livre doit être mis en vente le 26 novembre prochain.

D’ici-là, les musiciens donneront une vingtaine de spectacles en tournée à travers le monde, en Europe et en Australie, notamment. Leur dernier album, Hardwired… To Self-Destruct est sorti en 2016.