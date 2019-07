Un Festival de l’auto pour aider l’industrie

Six concessionnaires automobiles sont présents à New Richmond, et regroupent près de 100 travailleurs.

À New Richmond, on est rendus un peu comme le carrefour de l’auto dans la région. Ann-Julie Leblanc, directrice du Service des loisirs à la Ville de New Richmond

Des dizaines de véhicules sont exposés à New Richmond pour le premier Festival auto de la ville. Photo : courtoisie: Ann-Julie Leblanc

Cet événement est pour permettre aux commerçants de New Richmond et de la Baie-des-Chaleurs d’avoir une plus grande clientèle et d’aller chercher un plus grand marché dans le domaine de l’automobile , explique la directrice du Service des loisirs à la Ville de New Richmond, Ann-Julie Leblanc. C’est une économie très grosse à New Richmond.

Dans un communiqué, le maire de New Richmond Éric Dubé explique qu’il s’agit du devoir de la Ville d'appuyer cette industrie.

Plus de 80 véhicules de neuf concessionnaires de la région sont exposés en plein air. Toutes les catégories de véhicules sont séparées, ce qui permet au client de voir toutes les possibilités, que ce soit dans la catégorie VUS, camionnette, etc. , explique Mme Leblanc.

Plus de 80 véhicules de différentes marques sont exposés à New Richmond pour le Festival de l'auto. Photo : courtoisie: Ann-Julie Leblanc

Des étudiants d’une école ontarienne spécialisée dans le secteur automobile sont sur place pour répondre aux questions des visiteurs.

On a fait un événement qui est unique en son genre. Ann-Julie Leblanc, directrice du Service des loisirs à la Ville de New Richmond

L’événement compte aussi des chansonniers, des jeux gonflables pour les enfants, ainsi qu’un service de bar et de restauration.

Le festival se tient du 12 au 13 juillet, entre 10 h et 20 h, sur le site de la Pointe Taylor de New Richmond. L’événement est gratuit.