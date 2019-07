Trump relancera le débat sur la question de la citoyenneté dans le recensement

Dans une décision rendue fin juin, la Cour suprême a rejeté une première tentative de l’administration Trump pour inclure une question du genre, en soutenant que les arguments mis de l’avant pour justifier ce changement n’étaient pas valables.

Il est attendu depuis que M. Trump va tenter d’utiliser son pouvoir présidentiel, en adoptant un décret, par exemple, pour parvenir à ses fins. L’affaire presse, dans la mesure où les formulaires du recensement, qui se tient aux 10 ans, ont déjà commencé à être imprimés.

Le projet initial de l’administration prévoyait poser la question : Êtes-vous un citoyen des États-Unis? Il offrait ensuite cinq choix de réponses : né aux États-Unis, né dans un territoire américain, né à l’étranger de parents américains, citoyen naturalisé ou non-citoyen.

Le département du Commerce, responsable du recensement, a expliqué agir de la sorte à la demande du département de la Justice, qui disait vouloir faire respecter le Voting Rights Act de 1964, qui vise à garantir que tous les Américains puissent voter.

Pour y parvenir, il est légitime de savoir combien de personnes ayant la citoyenneté américaine vivent aux États-Unis, puisqu'ils sont les seuls à avoir le droit de vote, ont fait valoir les avocats du département.

Ces informations sont actuellement collectées dans le cadre d’un sondage effectué annuellement par le Bureau du recensement, mais qui est critiqué : son formulaire n’est envoyé que dans un nombre limité de foyers, et il n’est pas clair que les réponses soient fiables.

Le plus haut tribunal du pays a cependant conclu il y a deux semaines que cette explication était « artificielle » et n’était pas « cohérente avec ce que les archives révèlent du processus de décision et des priorités de l’administration ».

Une démarche pour favoriser des États républicains?

L’affaire a ravi les États et les groupes de défense des droits civiques qui s’opposent à la démarche, en faisant valoir qu’elle risque de bousculer le rapport de force au sein de la fédération américaine et sur les services offerts à la population.

Les résultats du recensement américain sont utilisés pour déterminer le nombre de sièges attribués à chacun des États à la Chambre des représentants, et comment seront réparties des subventions fédérales totalisant pas moins de 675 milliards de dollars.

Les opposants plaident que les millions d’immigrants qui n’ont pas de statut légal aux États-Unis risquent de ne pas retourner le formulaire si on y trouve une question sur la citoyenneté, de crainte que l’administration n’utilise un jour cette information pour les expulser.

Un tel dénouement fausserait du coup les données, et risquerait de favoriser des États républicains, plus souvent blancs et ruraux, au détriment d’États démocrates, comme la Californie et New York, qui comptent plus d’immigrants n’ayant pas un statut légal.