Licenciements chez Bombardier : Unifor veut des propositions concrètes

Alors que Bombardier a confirmé, mercredi, le licenciement de la moitié des 1100 employés de son usine de Thunder Bay, Jerry Dias interpelle les différentes parties sur la nécessité d'arriver à un compromis avant le 4 novembre, date d'entrée en vigueur des licenciements.

Si certaines mises à pied sont inévitables, le président d'Unifor souhaite toutefois que des précisions soient apportées sur leur durée.

Il y aura des mises à pied en novembre, il n'y a pas d'autre solution, alors la question est de savoir combien de temps ? Les gens seront-ils mis à pied pendant quatre mois, six mois, un an, 18 mois, deux ans ? Si des gens sont mis à pied pour une période prolongée, ils vont quitter la collectivité et trouver des emplois dans différentes industries , a averti le chef du syndicat.

Guerre de mots entre Ottawa et la province

La ministre fédérale Patty Hajdu montre du doigt le gouvernement Ford.

Dans un communiqué, celle-ci déclare que le premier ministre a fait des promesses vides concernant des projets qui auraient donné aux travailleurs plus de choses à construire et qui auraient permis de prévenir ces 550 licenciements.

Doug Ford riposte toutefois en affirmant que la province a un plan de 28,5 milliards de dollars pour l'expansion du transport en commun, mais qu'Ottawa n'a pris aucun engagement financier pour appuyer ce travail. De plus, M. Ford indique qu'il avait avancé un contrat d'environ 130 millions de dollars pour des trains de GO Transit afin d'aider à maintenir l'usine ouverte.

Je n'ai rien vu de la part du gouvernement fédéral , déclare M. Ford. "Où est leur argent ? Ils n'ont absolument rien fait pour aider ces gens à Thunder Bay. Nous avons un plan pour garder ces gens au travail.

Pas de temps à perdre

Étant donné que les licenciements se profilent à l'horizon, M. Dias estime qu'il est temps d'aller au-delà du jeu d'accusations.

Il y a beaucoup de reproches à faire partout. Nous soulevons la question auprès des deux paliers de gouvernement depuis plus d'un an, de sorte que le fait que l'annonce de 550 mises à pied soit un choc pour eux, je trouve cela incroyable , a-t-il dit.

Jerry Dias, président d'Unifor, en juillet 2018 à Queen's Park Photo : La Presse canadienne / Mark Blinch

Le président d'Unifor soutient qu'il est possible de trouver de vraies solutions si tout le monde peut se rencontrer au tour de la table pour discuter.

Je n'arrive pas à croire qu'on parle du plus important employeur de Thunder Bay et qu'on ne parvient pas à convaincre les gouvernements fédéral, provincial, l'entreprise et moi de se rencontrer pour dire "OK, qu'en est-il au juste? Jerry Dias

M. Dias pense que le plan de construction d'infrastructures de transport en commun dans la grande région de Toronto pourrait sauver l'usine.