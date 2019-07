Déclin démographique de plus en plus marqué dans l’Est-du-Québec d'ici 2041

Le rapport Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2066 de l’institut de la statistique du Québec présente des prédictions de déclin démographique dans l’Est-du-Québec encore plus important que l’édition précédente.

Des 17 régions administratives du Québec, c’est la Côte-Nord qui devrait connaître le plus fort déclin démographique des prochaines décennies.

L’institut de la statistique du Québec estime que la région perdra 15 % de sa population d’ici 2041.

La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent devraient également connaître un déclin démographique, respectivement de 9 % et de 6 % dans les 22 prochaines années.

Avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean, les trois régions de l’Est-du-Québec sont les seules qui devraient connaître un déclin démographique d’ici 2041.

Ce déclin est propre à l'Est-du-Québec. À l'échelle de la province, la population totale devrait augmenter et passer de 8,4 millions de personnes aujourd’hui à 9 millions d'habitants en 2030 et près de 10 millions en 2066.

La Côte-Nord connaît l'un des indices de fécondité projetés les plus élevés du Québec avec 1,84 enfant par femme à partir de 2021.

Le Bas-Saint-Laurent, avec un indice de 1,71, dépasse également la moyenne québécoise, prévue à 1,60.

Population vieillissante

En 2016, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le Bas-Saint-Laurent étaient déjà les deux régions avec la plus forte proportion de personnes de 65 ans et plus, respectivement 24,7 % et 23,4 %.

Cette tendance ne devrait que s’exacerber d’ici 2041.

L’institut de la statistique du Québec prévoit qu’en 2021, 38,5 % de la population gaspésienne et madelinienne aura 65 ans et plus, de même que 35,4 % de la population bas-laurentienne.

Cette augmentation généralisée de la proportion de la population âgée coïncide avec un déclin marqué de la population âgée de 20 à 64 ans.