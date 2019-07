Encore rares à Winnipeg, les moustiques envahissent Brandon

Le nombre de moustiques y a monté en flèche depuis la fin de juin. On comptait alors en moyenne 32 moustiques par piège. La ville en a dénombré en moyenne 577 le 7 juillet.

Dans un piège situé dans le cimetière municipal, on a compté près de 1150 moustiques ce jour-là.

Brandon ne prévoit pas fumiger bientôt. Elle ne le fera que si le nombre moyen de moustiques dépasse les 1000 bestioles par trappe.

Dans la capitale manitobaine, ce serait le troisième été consécutif où le nombre de moustiques est bas. La moyenne sur l’ensemble des pièges est de trois moustiques, selon les données du 10 juillet.

Là où on a trouvé le plus de moustiques dans une trappe ce même jour, dans le sud-ouest de Winnipeg, on en a compté… quatre.