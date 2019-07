Vidéotron offrira le service de télévision sous peu en Abitibi-Témiscamingue

Elle compte offrir aux consommateurs et aux petites entreprises les services d'Internet, de télévision et de téléphonie IP.

Vidéotron indique vouloir offrir ces services dès la fin de l'année 2019.

« L’arrivée de Vidéotron comme joueur à part entière permettra aux résidents de la région d’avoir accès à ce qu’il se fait de meilleur sur le marché. En plus de donner un vrai choix aux consommateurs, nous offrirons une expérience client unique, ainsi que des produits et services à la fine pointe de la technologie. Je suis extrêmement fier et content pour la région », a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron, dans un communiqué.

Plus d'informations suivront.