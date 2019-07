Hausse des populations générale et active en Outaouais d’ici 2041

Selon les plus récentes projections de l’Institut de la Statistique du Québec (ISQ), non seulement la population générale de l’Outaouais est appelée à croître, mais la population active va elle aussi augmenter, contrairement à la majorité des régions du Québec.

L’Outaouais comptait en 2016 environ 385 300 habitants, selon le rapport de l’ISQ publié jeudi analysant les tendances démographiques sur 25 ans, de 2016 à 2041. Selon l’Institut, il devrait y avoir aux alentours de 446 200 personnes dans la région en 2041.

La population augmente, et elle va continuer d’augmenter. Par contre, elle va augmenter de plus en plus lentement , a souligné à l'émission Les matins d'ici la démographe à l’ ISQ Institut de la Statistique du Québec Chantal Girard. Le vieillissement de la population, facteur incontournable lorsqu’il est question de démographie au Québec, est le principal frein à la croissance de la population, souligne-t-elle.

[Les baby-boomers] vont atteindre 85, 90, 100 ans, et donc le nombre de décès va augmenter , a-t-elle ajouté, précisant du même coup que l’augmentation de l’espérance de vie va tempérer les décès associés au vieillissement.

En 25 ans, la croissance au Québec devrait être de 1,7 million de personnes. Là-dessus, la croissance du groupe des 65 ans et plus, c’est 1,3 million [de personnes]. Chantal Girard, démographe à l'Institut de la statistique du Québec

La région de l’Outaouais est l’une des sept où l’on prévoit une augmentation de la population dite active , soit le groupe des 20-64 ans. L’ ISQ Institut de la statistique du Québec projette que cette tranche de la population va croître de 0,3 % d’ici 2041, faisant de l’Outaouais la région avec la plus faible augmentation anticipée de la population active.

Malgré tout, il devrait y avoir une progression de l’âge moyen en Outaouais en 2041 : il s’établira à 45,1 ans, tandis que la moyenne à l’échelle de la province restera stable à 41,9 ans.