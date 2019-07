Denise Bombardier à la rencontre des Franco-Ontariens

Denise Bombardier passera les journées de jeudi et vendredi entre Kingston et Toronto dans le cadre du tournage d’un documentaire sur la francophonie canadienne produit par la firme Manito Média. Cette dernière sera accompagnée par la politologue Stéphanie Chouinard, qui lui fera découvrir une partie de la Ville de Toronto et les réalités propres à sa communauté francophone.