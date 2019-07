Des citoyens exaspérés de la vitesse au coin des routes 220 et 249

Selon eux, plusieurs automobilistes circulent trop vite et provoquent des accidents. Les citoyens ont interpellé la Ville de Sherbrooke et souhaitent qu'elle fasse maintenant pression sur le MTQ qui est responsable de ces routes.

C'est un carrefour problématique. Ce sont deux routes droites, dégagées et larges alors les gens vont vite et commettent des imprudences peut-être à cause d'une mauvaise évaluation de la vitesse des autres automobilistes. Il y a beaucoup d'accidents qui s'accumulent. Il y en a eu un encore samedi dernier : un gros accident avec deux pertes totales , explique l'une des résidentes du secteur, Christelle Lefèvre.

Même que Mme Lefèvre définit les citoyens du coin comme étant « les premiers répondants du carrefour » parce qu'ils ont souvent à intervenir lors d'accidents.

Le groupe tente d'obtenir une écoute des élus depuis longtemps. On avait interpellé l'administration Sévigny et l'ancienne députée Karine Vallières. On a refait toutes ces démarches avec les nouvelles administrations soit le député André Bachand et le maire Steve Lussier .

Toutefois, comme ce sont des routes à numéro, elles relèvent du ministère des Transports. Ce qu'on voudrait, c'est que la Municipalité fasse des pressions à l'image de ce que fait Saint-Denis-de-Brompton pour la même route, mais plus loin où il y a eu un mort l'an dernier , espère Mme Lefèvre.

Plusieurs scénarios pour améliorer la sécurité pourraient être envisagés selon elle. Nous ne sommes pas des experts. Est-ce qu'il faudrait mettre un quatre stops, un feu rouge, un carrefour giratoire ou abaisser la vitesse? Si les gens ne respectent pas la vitesse, si les comportements ne sont pas là, il faut forcer les comportements autrement , martèle Christelle Lefèvre.

Un clignotant a été installé en 2002 dans ce secteur.