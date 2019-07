Les boissons sucrées associées à un risque accru de cancer

Boire régulièrement des boissons sucrées, même si ce n'est qu'un petit verre par jour, pourrait favoriser l’apparition de cancers, suggère une vaste étude française publiée jeudi. Et il n'est pas question que des boissons gazeuses ou ultratransformées : les jus de fruits purs sont aussi au banc des accusés.

En hausse depuis plusieurs décennies un peu partout autour du monde, mais en particulier en Occident, la consommation de boissons sucrées est déjà associée à un risque accru d'obésité, une condition elle-même reconnue comme contribuant à l'augmentation du risque de cancers. Elle est également associée à une plus grande incidence de diabètes de type 2 et à un risque plus élevé d'hypertension ou de troubles cardiaques, entre autres.

Des chercheurs de l'Équipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle (Eren) française ont voulu évaluer le lien, moins étudié, entre les boissons sucrées et le risque de cancer. Ils ont publié les résultats de leur travail dans The British Medical Journal (BMJ).

Nous avons constaté qu'une augmentation de la consommation de boissons sucrées était clairement associée au risque global de cancer et de cancer du sein. Les auteurs de l'étude

« Une augmentation de 100 ml par jour en moyenne de la consommation de boissons sucrées, ce qui correspond à un petit verre ou près d'un tiers de cannette standard [330 ml en Europe et 355 ml en Amérique du Nord], est associée à une augmentation de 18 % du risque de cancer », relève la Dre Mathilde Touvier, directrice de l' ErenÉquipe de recherche en épidémiologie nutritionnelle , une équipe mixte InsermInstitut national de la santé et de la recherche médicale - InraInstitut national de la recherche agronomique - CnamConservatoire national des arts et métiers -Université de Paris.

Le hausse du risque est de 22 % pour le cancer du sein.

Un élément qui peut surprendre est que l'augmentation du risque de cancer est présente qu'il s'agisse de boissons sucrées ou de jus de fruits purs sans sucre ajouté, selon l'étude.

Les chercheurs ont constaté une progression de 30 % du diagnostic de « tous les cancers » chez les participants consommant le plus de boissons sucrées.

Boire un petit verre de boisson sucrée par jour est lié à une hausse de 22 % du risque d'être atteinte d'un cancer du sein. Photo : iStock

On parle d'« association », puisque l'étude ne permet pas de démontrer un lien de cause à effet. Mais elle montre bel et bien une « association significative », d'après la Dre Touvier, dont l'équipe a tenu compte des autres facteurs qui auraient pu influer sur les résultats, comme l'âge, le mode de vie, l'activité physique ou le tabagisme.

« C'est le sucre qui semble jouer le rôle principal dans cette association avec le cancer », qui ne semble pas pouvoir être expliquée simplement par une prise de poids des participants, explique la chercheuse.

Mieux vaut donc « réduire le sucre », souligne-t-elle.

Ces résultats devront encore être reproduits dans d'autres études à grande échelle avant d'être considérés comme éprouvés, soulignent les chercheurs.

Mais ils laissent croire que les boissons sucrées, qui sont largement consommées dans les pays occidentaux, pourraient représenter un facteur de risque modifiable pour la prévention du cancer , ajoutent-ils. C'est là la bonne nouvelle : il agit d'une habitude alimentaire que chacun a le pouvoir de modifier.

Qu'en est-il de l'aspartame et de la saccharine?

Aucun lien n'a été établi entre la consommation de boissons artificiellement sucrées, donc avec des édulcorants, et le risque de cancer.

Toutefois, la portée statistique de l'analyse à ce chapitre est probablement limitée par la consommation relativement faible de boissons contenant des édulcorants artificiels chez les participants, estiment les chercheurs.

Ainsi, ce n'est pas parce qu'un lien n'a pas été trouvé dans cette étude qu'il n'y a pas de risque, avertit Mathilde Touvier.

Les édulcorants ne représentent pas une alternative et ne sont clairement pas recommandés sur le long terme. La Dre Mathilde Touvier, directrice de l'Eren et une des auteures de l'étude

Une boisson sucrée contient au moins 5 % de sucre : 250 ml de pur jus d'orange sans sucre ajouté contient plus de 20 grammes de sucre – environ deux cubes.

L'Organisation mondiale de la santé recommande au plus 12,5 grammes de sucre par jour pour un enfant. Photo : Radio-Canada / Kristel Mallet

Les chercheurs ont interrogé plus de 101 000 adultes participants à l'étude française NutriNet-Santé, âgés en moyenne de 42 ans et dont 79 % étaient des femmes. Ils ont répertorié leur consommation de quelque 3300 aliments et boissons.

Les participants ont été suivis pendant jusqu'à neuf ans, de 2009 à 2018. Mais la durée médiane de ce suivi a été d'un peu plus de cinq ans.

Ils ont rempli au moins deux questionnaires diététiques validés en ligne portant sur leur alimentation et leur consommation quotidienne de boissons sucrées [dont les 100 % jus de fruits] ou artificiellement sucrées.

Au cours du suivi, 2193 cas de cancer ont été relevés en moyenne à 59 ans.

Pour les auteurs, ces résultats « confirment la pertinence des recommandations nutritionnelles existantes pour limiter la consommation de boissons sucrées, y compris les jus de fruits purs à 100 %, ainsi que des mesures politiques » telles que les taxes et restrictions commerciales à leur encontre.

Pourtant, il y a un an, le comité sur les maladies non transmissibles de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a pris ses distances par rapport à un appel en faveur d'une taxation des boissons sucrées que celle-ci avait elle-même lancé deux ans plus tôt.

En 2016, l'OMS avait estimé qu'une augmentation de 20 % du prix des boissons sucrées en réduirait considérablement la consommation.