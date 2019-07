Québec comptera-t-elle un million d’habitants en 2041?

La grande région de Québec s'approchera un peu plus, mais ne franchira toutefois pas le cap du million d'habitants en 2041, selon les plus récentes prévisions de l'Institut de la statistique du Québec dévoilées ce matin.

En fait, la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, qui inclut la ville de Lévis, comptera environ 900 000 habitants dans 20 ans. Une augmentation de 11,5 % de sa population par rapport à 2016.

Toujours selon les mêmes prévisions, 820 000 personnes vivront en 2041 dans la Capitale-Nationale et 444 000 dans la région de Chaudière-Appalaches.

La population de la Capitale-Nationale aura augmenté de 11,8 % en 25 ans, contre 5,2 % pour Chaudière-Appalaches.

Augmentation moyenne

Il s’agit d’une augmentation moyenne de la population, en comparaison avec les régions de Laval, Laurentides et Montréal qui connaîtront les plus fortes hausses au cours des 20 prochaines années.

Un peu à l'image du Québec, il y aura une proportion beaucoup plus élevée de personnes âgées dans la Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches dans 20 ans.

En 2041, les 65 ans et plus représenteront 27 % de la population de la RMR de Québec, comparativement à 19 % en 2016. Environ 60 % de la population (20 à 64 ans) est « active » actuellement, alors qu'elle ne sera plus que de 54 % en 2041, selon les prévisions.

Les moins de 19 ans représentent pour leur part 20 % présentement. Ils seront 18 % selon le taux de natalité estimé au cours des prochaines années.

En 2041, la population du Québec devrait être de 9 350 000 habitants.

Plus de 52 % de la population du Québec seraient recensées dans la RMR de Montréal qui comptera tout près de 5 millions d’habitants.

