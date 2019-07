Un premier centre de soins d'urgence pour santé mentale et toxicomanie

Le tout premier centre de soins de santé mentale et de lutte contre les dépendances de la province ouvrira ses portes à Surrey, dans le Grand Vancouver, à la fin du mois et deviendra pleinement opérationnel le 7 août.

La ministre de la Santé mentale et des toxicomanies, Judy Darcy, dit que les personnes ayant des besoins urgents pourront être dirigées vers le centre, où elles seront accueillies dans un environnement thérapeutique et pris en charge par des spécialistes.

Mme Darcy croit que cela permettra du même coup de désengorger le système d'urgence actuel.

Lorsque vous ou un proche avez besoin d'un soutien urgent pour un défi lié à la santé mentale ou à la toxicomanie, la dernière chose que vous voulez entendre, c'est "prenez un numéro". Judy Darcy, ministre de la Santé mentale et des toxicomanies

Des besoins dans la région

Un homme fait une surdose dans une ruelle du quartier Downtown Eastside de Vancouver. Photo : Marché du DTES

Depuis quelques années, la crise des opioïdes fait des ravages dans les communautés un peu partout au pays, en particulier en Colombie-Britannique.

Selon un rapport publié en juin, la police intervient dans environ 74 000 incidents liés à la santé mentale chaque année.

Le centre, situé dans le pavillon Charles Barham sur le campus du Surrey Memorial Hospital, fait partie du plan provincial Pathway to Hope (chemin vers l'espoir) visant à rendre meilleurs et plus accessibles les soins de santé mentale et de lutte contre la toxicomanie pour les Britanno-Colombiens.

Avec les informations d'Estefania Duran