Un fort vieillissement, mais pas de déclin majeur de la population du Québec d’ici 50 ans

D’après les projections établies dans le document Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2066, publié jeudi, si la tendance actuelle se maintient, la population du Québec devrait atteindre 9 millions d’habitants en 2030 et près de 10 millions en 2066.

En 2018, la population du Québec s’établissait à plus de 8,4 millions de personnes.

Si la population québécoise continuera de croître pendant encore plusieurs décennies, les individus qui la composent seront quant à eux de plus en plus vieux au point de modifier de façon notable les groupes d’âge qui la composent, prévoient les experts.

« Signe d’une population vieillissante, la croissance démographique se concentrera dans le groupe des 65 ans et plus. De la hausse totale de 1,7 million de personnes attendue au Québec entre 2016 et 2066, le groupe des 65 ans et plus augmenterait à lui seul de 1,3 million », peut-on lire dans le document de 85 pages publié à l’occasion de la Journée mondiale de la population.

La proportion des aînés dans la population totale pourrait ainsi passer de 18 % en 2016 à 28 % en 2066.

Des effets sur la main-d’œuvre

Les Québécois de 20 à 64 ans, qui représentent le principal bassin démographique où se situe la main-d’œuvre se feront quant à eux plus rares dans la population au moins jusqu’en 2030, prévoient l’Institut de la statistique. « Leur nombre devrait cependant remonter un peu au-dessus de l’effectif actuel » par la suite, estiment les démographes.

Le nombre de décès devrait augmenter et surpasser le nombre de naissances au début des années 2030. La croissance de la population serait alors soutenue par l’accroissement migratoire. Le taux d’accroissement annuel de la population passerait ainsi d’environ 1 % actuellement à moins de 0,3 % à partir des années 2040. Extrait du rapport «Perspectives démographiques du Québec et des régions»

Plus de détails suivront.