Opération internationale contre le trafic d'animaux : 18 accusations au Canada

Des agents ont saisi le mois dernier des dizaines de parties du corps d'ours noirs, de pilules amaigrissantes à base de plantes africaines menacées d'extinction et les carcasses de deux fourmiliers écailleux, dans le cadre d'une vaste campagne internationale ciblant braconniers et trafiquants, a indiqué mercredi Environnement et Changement climatique Canada.